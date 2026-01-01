DNSSEC ergänzt die DNS-Hierarchie um kryptografische Signaturen, mit denen Resolver verifizieren können, ob eine Antwort tatsächlich vom autoritativen Nameserver stammt und nicht manipuliert wurde. DNSBunker erzwingt strikte DNSSEC-Validierung: Domains mit fehlerhafter, fehlender oder ungültiger Signaturkette werden mit REFUSED abgewiesen — Schutz gegen Cache-Poisoning und Man-in-the-Middle-Angriffe.

DNSSEC adds cryptographic signatures to the DNS hierarchy, allowing resolvers to verify that a response genuinely originates from the authoritative nameserver and has not been modified in transit. DNSBunker enforces strict DNSSEC validation: any domain whose signature chain is broken, absent, or invalid is rejected with REFUSED , protecting against cache poisoning and man-in-the-middle attacks.

DNS-Rebinding ist ein Angriff, bei dem ein DNS-Eintrag auf eine private IP-Adresse auflöst, sodass angreifer-kontrolliertes JavaScript mit internen Geräten wie Routern kommunizieren kann. DNSBunker blockiert alle öffentlichen Hostnamen, die auf private, Loopback- oder Link-Local-IP-Bereiche zeigen — sowohl als Resolver-Policy als auch über eine dedizierte Hagezi-Rebind-Schutzliste.

Manche Anwendungen und Malware versuchen, den System-Resolver zu umgehen, indem sie alternative DoH- oder DoT-Endpunkte hardcoden. DNSBunker sperrt bekannte Bypass-Endpunkte, damit alle DNS-Auflösungen über den konfigurierten Resolver laufen.

Threat & Content Filtering

Bedrohungs- & Inhaltsfilterung

Advertisements, trackers, telemetry endpoints, phishing domains, and malware infrastructure are blocked at the resolver level. Blocked domains are answered as non existent ( NXDOMAIN ), terminating the connection before any data is transmitted. Wildcard and regular-expression rules extend coverage to dynamically generated domains. Lists are refreshed hourly. A negative TTL of 1800 seconds is applied to reduce repeated lookup overhead on mobile devices and conserve battery, while remaining short enough to propagate unblocks promptly. All other TTLs are passed through as-is per RFC.